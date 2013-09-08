Товарообіг між Україною і Польщею може скласти $20-25 мільярдів - посол

Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, повідомляє Радіо Свобода.

«На сьогодні товарообіг між Польщею та Україною становить 8 мільярдів доларів США, але, якщо подивитися на потенціал України і Польщі, то має бути десь 20–25 мільярдів доларів на рік. Ми задоволені, що маємо і цю цифру, адже за останні кілька років цей показник виріс. Але, безумовно, можливості у нас набагато вищі», – зазначив дипломат.

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Він також додав, що підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським союзом допоможе ще кращому розвитку українсько-польських економічних зв’язків.

«Сподіваємося, що договір буде підписано і ми будемо далі розвивати нашу співпрацю», – заявив він.

Водночас відомий польський економіст, автор «Плану економічних реформ» для Польщі, професор Варшавської школи економіки Лешек Бальцерович додав, що належить до тих поляків, які «зацікавлені в успіхах незалежної України», передусім – економічних.

«Підписання угоди про асоціацію – це хороший крок. Це відкриє доступ до ринку європейських країн. Такі угоди підвищують довіру, а це – закордонні капіталовкладення та інвестиції. Це допоможе вирішити багато проблем і максимально використовувати нові можливості», – сказав економіст.