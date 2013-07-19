Україна ввійшла до тридцятки найбільших імпортерів у світі

Україна увійшла до тридцятки найбільших імпортерів товарів і послуг у світі за підсумками 2012 року, зайнявши 25-е місце з обсягом імпорту 85 млрд дол. Про це йдеться в звіті Світової організації торгівлі “World Trade Report -2013”, розміщеному на сайті організації.

При цьому за обсягами імпорту послуг Україна зайняла 24-е місце, витративши в 2012 році на ці цілі 19 млрд грн.

Як зазначається в звіті, частка України в загальносвітовому обсязі імпорту становить 0,6%. При цьому щорічний приріст імпорту до країни становить не менше 2%.

За показником експорту Україна в 2012 році зайняла 37-е місце з обсягом експорту 68,5 млрд дол.

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«Щорічна доповідь із торгівлі відображає сучасний стан справ і аналіз попередніх періодів, надаючи можливість оцінити вплив тих або інших процесів на стан світової торгівлі», - зазначається в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 2,4 раза - до 2,433 млрд дол.

У січні-травні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів із України знизився на 3,5% - до 27,193 млрд дол., імпорт скоротився на 12,7% - до 29,626 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2013 року становив 0,92 (у січні-травні 2012 року – 0,83).

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.