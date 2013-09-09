У Харкові біля житлового будинку знайшли 273 снаряди часів війни (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, боєприпаси були виявлені в суботу, 7 вересня, близько 16.00 під час прокладання кабелю працівниками ВАТ «Обленерго» на відстані 5 метрів від будинку по вул. Ощепкова, 14/22.

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8 вересня піротехніки провели додаткове обстеження території та знайшли у землі на глибині 70 см, паралельно до житлового будинку, німецькі снаряди С-85. Глибина залягання нижнього ряду снарядів становила 1,7 метрів. Загалом із землі було вилучено 273 снаряди.

Боєприпаси вивезено на підривний майданчик у Дергачівський район для знешкодження.