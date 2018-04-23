Аварія чеського літака в Жулянах є знаковою?

Поле між містечком Вишневим та аеропортом Жуляни місцеві жителі ще з 70-х років минулого століття йменували поважним словом "глісада". Над полем заходили на посадку в аеропорт АНи та Яки, і місто звикло жити під акомпанемент реву двигунів радянського виробництва. На відміну від розробників "Аеробусів" та "Боїнгів", радянські літакобудівники не вельми переймалися як енергономічністю своїх творінь, так і децибелами їх двигунів.

17 грудня 1976 року у квартирах багатьох вишнівчан повилітали шибки - за околицею міста в залізничний насип врізався АН-24. Загинуло 48 пасажирів, а містом ще досі ходять легенди (а може - правда) про врятовану стюардесу, яку разом із дитиною на руках викинуло із хвоста літака.

Поле було табу для забудови впродовж десятиріч. Місто росло багатоповерхівками, поки не вперлося у невидиму межу, переступати яку було - зась. Аеропортівські служби не погоджували дозволи на будівництво, оскільки там розпочиналася вона - глісада.

17 вересня 1993 року ще кучмівським Кабміном було ухвалено Постанову №746 "Про заходи щодо розвитку аеропортового комплексу "Київ" (Жуляни - Васильків). Якщо струсити з неї архівний пил, то вона може послужити наочним прикладом вибіркового виконання нормативних актів. Аеропортовий комплекс Жуляни-Васильків так і залишився на папері, а ось автомагістраль, що з`єднує Повітрянофлотський проспект з Великою окружною дорогою, таки була споруджена.

Тим часом поле між Вишневим та Великою окружною дорогою зростало в ціні рік за роком. Частину його відкраяла новозабудова села Софіївська Борщагівка, ще кілька гектарів, ближче до Жулянського шляхопроводу - митні склади. Належать вони, подейкують, відомій пані-депутатші, чоловік якої працює чи то в Мінську, чи в Москві і портрет якої нещодавно прикрасив обкладинку глянцевого журналу і заодно стріт-лайти на столичних вулицях.

2002-го року поле захотів забрати собі нині покійний Кирпа - під санітарно-дезинфекційний відстійник пасажирських поїздів Укрзалізниці. Перспектива дихати хлоркою і сміттєвим смородом згуртувала вишнівчан як ніколи. Це був класичний прояв громадянського суспільства в дії - мітинги, пікетування Укрзалізниці, телевізійний ефір. Всесильний, здавалося тоді, Кирпа був змушений відступити. (До речі, громадянське суспільство у Вишневому відроджується знову - місцевий виконком дав дозвіл встановити ретрансляційну антену одного з мобільних операторів прямо на даху міської лікарні, під вікнами житлових будинків. Якщо рішення не скасують, мікрорайон готовий вийти поквартирно на мітинг і облогу виконкому).

А поле, на якому 9 грудня 2007 року зазнав аварії "БічКрафт",причаровувало своєю незайманістю та вдалим інвестиційним розташуванням. За місяць до президентських виборів 2004 року поле було розподілено між фірмочками, які були зареєстровані за тиждень до ухвалення рішень. Однак все було шито настільки білими нитками, що ті рішення нова влада таки спромоглася скасувати.

А літаків на глісаді побільшало - муніципальний аеропорт "Жуляни" почали оживляти. А вартість же землі, над якою літаки заходять на посадку, вже оцінюється десятками мільйонів гривень. Тож не дивина, що місяць тому Вишнева міська Рада ухвалила рішення про виділення цих 10 гектарів такому собі ТОВ "під будівництво бізнес-парку, офісних та спортивно-розважальних приміщень".

Це рішення було ухвалене другого листопада, а 10 грудня впритул до майбутнього бізнес-парку впав чеський літак. Зі своїх вікон вишнівчани мали можливість спостерігати заграву, проблискові вогні машин МНС та спалахи фотокамер.

Чи є ця аварія знаковою? Ці десять гектарів "бізнес-парку" (а у приватних розмовах бізнесмени не приховували, що мають намір змінювати цільове призначення і будувати на тому полі житловий масив) вже сьогодні стали черговим випробуванням влади - міської, районної, обласної.

Будувати там заборонено. Впродовж останніх 50 років в околицях Жулян трапилися шість аварій , п`ятеро з яких - з людськими жертвами: 1957- го року, дві - 1974, дві - 1976 і ось - 2007 року.

Що візьме гору? Закон чи гроші? Який літак і коли падатиме на "бізнес-парк, офісні та спортивно-розважальні приміщення"?

Ігор Шпак, місто Вишневе, Київська область