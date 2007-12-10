В авіакатастрофі під Києвом загинув 49-річний бізнесмен з дружиною (фоторепортаж)

9 грудня о 17-й год. на відстані 2,5 км від аеропорту "Жуляни" сталася авіакатастрофа літака "Beechcraft B9L", що здійснював чартерний рейс з м. Градец-Кралове (Чехія) до м. Києва. Літак розпався на фрагменти та згорів.

Із літака вилучено тіла 5 громадян Чехії. .

За інформацією державної авіаційної адміністрації України, на борту перебували 49-річний чеський бізнесмен із 45-річною дружиною, ще одна жінка 34-х років і два пілоти.

Тіла загиблих були вилучені учора о 23.30 за рішенням працівників транспортної прокуратури та направлені на судово-медичну експертизу.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 335 осіб та 69 одиниць техніки.

Літак впав з висоти 2,5 кілометри. Повітряне судно належало Чеській Республіці, власник – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, його вага - 4700 кілограмів.

За словами міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, диспетчери аеропорту «Жуляни» двічі попереджали командира літака про його відхилення від курсу .

За даними міністра, видимість була до 30 метрів, тоді як для посадки у Жулянах, вона має бути до 60 метрів. У зв’язку з цим, диспетчери рекомендували зробити ще одне коло, щоб зайти на посадку, або ж використати інший аеродром. «Диспетчери вчасно повідомили про відхилення від курсу. Причини, чому не було відповідної реакції, з’ясовуються», - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Водночас він сказав, що про реальну причину авіакатастрофи можна буде дізнатися лише після детального вивчення місця аварії, уламків лайнера, тощо.

Він також повідомив, що на місці падіння літака працює спеціально створена комісія у рамках Державної авіаційної адміністрації України, яка буде інформувати про всі обставини пригоди.

Фото Євгена Орловського/УНІАН