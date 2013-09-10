МЗС заперечує існування поставок військових товарів до Сирії з України

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

Зокрема, в документі підкреслюється, що в Україні з глибоким занепокоєнням і тривогою спостерігають за розвитком ситуації у Сирійській Арабській Республіці, рівень напруженості щодо якої невпинно зростає.

МЗС наголошує, що «позиція нашої держави щодо сирійського конфлікту нещодавно була вчергове підтверджена Президентом України – ми виступаємо за якнайшвидше припинення кровопролиття та обстоюємо необхідність розв’язання конфлікту виключно політико-дипломатичними засобами. Водночас Україна заявляє про свою глибоку стурбованість у зв’язку з отриманням щодалі більш переконливих свідчень, які можуть підтверджувати застосування в Сирії хімічної зброї, що призвело до численних людських жертв. Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права, насамперед Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та її знищення».

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МЗС України закликає «сторони протистояння та провідних світових гравців дотримуватися максимально виваженої та стриманої позиції, усіляко уникати кроків, здатних погіршити і без того критичну ситуацію в цій країні».

В Україні сподіваються, що будь-які міжнародні ініціативи, які дозволять зменшити напруженість у ситуації навколо Сирії, у т.ч. нещодавно висловлена пропозиція щодо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в цій країні, будуть уважно вивчені та в подальшому реалізовані.

При цьому МЗС «одним з наочних свідчень відповідального підходу України щодо шляхів розв’язання сирійської кризи» називає «добровільне і повне припинення нашою державою ще з травня 2011 року військово-технічного співробітництва з Сирією».

«З приводу опублікованої нещодавно в американській газеті «Вашингтон Пост» статті «Росія поставляє озброєння до Сирії через український порт» МЗС України відповідально заявляє, що протягом 2012-2013 рр. жодних поставок або транзиту з РФ територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося», - заявляє МЗС України і закликає інші держави «дотримуватися такого ж відповідального підходу».