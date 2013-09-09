ЗМІ: Росія поставляє озброєння до Сирії через український спецпорт

Про це повідомляє newsru.co.il з посиланням на газету Washington Post.

Видання цитує звіти незалежних дослідників, згідно з якими, для переправлення озброєнь в порти Сирії використовуються як невеликі кораблі, що ходять під сирійськими та ліванськими прапорами, так і величезні суховантажі, в тому числі такі, що належать російським і українським підприємцям.

На тему: ЗМІ: Судан постачає зброю сирійським бойовикам авіацією під українським прапором

За словами автора статті Джоби Ворріка, порт Октябрськ, який у роки Холодної війни був ключовим пунктом поставок радянської зброї союзникам і клієнтам СРСР, зберіг свою роль і в пост-радянський період. Він зазначає, що місто залишилося закритим, і незважаючи на те, що розташоване на території України, заправляють у ньому росіяни. Він також стверджує, що компанії, що займаються перевезенням зброї, тісно пов'язані з російським керівництвом.

Так, українська судноплавна компанія "Каалбай Шиппінг" визнала, що у 2012 році постачала до Сирії вантажі "подвійного призначення". Разом з тим, фірма спростувала повідомлення про те, що її судна, які виконують рейси до Сирії, вимикають обладнання, що дозволяє дізнатися їхнє місце перебування. За словами представників компанії, це незаконно і загрожує безпеці судноплавства.

Washington Post також зазначає , що активізація поставок російської зброї до Сирії дозволила прихильникам Башара Асада змінити стратегічну ситуацію, перехопивши ініціативу. За словами американських і близькосхідних джерел, сирійський режим отримав, серед іншого, танки та вертольоти, які відшкодували втрати за час громадянської війни. Росія також поставила значну кількість снарядів залпового вогню і мінометів.

Видання нагадує, що президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, ніби Росія, як суверенна держава, має повне право постачати зброю іншій суверенної держави - ​​Сирії. Російський лідер також заявляв, що США і їхні західні й арабські союзники безперешкодно озброюють супротивників Башара Асада, серед яких є і міжнародні терористичні угрупування.