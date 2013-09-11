Україна зберігатиме німецький газ у своїх ПСГ - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«З RWE підписано новий договір в місті Ессен. Це відбулося 5 вересня між НАК «Нафтогазом» і компанією RWE. У ньому передбачено питання як реалізації, так і сховища», - сказав Ставицький.

При цьому він не деталізував умови контракту.

«Я не вдаватимуся до комерційної складової, тому що це комерційна таємниця. Хочу лише сказати, що формула ціни нижча, навіть з урахуванням 100 доларів знижки (на ціну російського газу - УНІАН), яка дається за Чорноморський флот», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading контракт на постачання природного газу щорічним об'ємом до 5 млрд кубометрів. За підсумками 2012 року німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 56 млн. куб. м газу. 2012 рік став першим роком, коли Україна почала імпортувати газ з європейського ринку.

У червні прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що газ, який Україна купує у німецької RWE, обходиться на 100 доларів дешевше, ніж газ російської компанії "Газпром".

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.