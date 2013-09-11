Розпочати розвідку і видобуток газу в Україні Shell зможе до кінця тижня
Операційну угоду з компанією Shell щодо розвідки і видобутку газу в Україні планується підписати до кінця поточного тижня в ході візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Нідерландів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Азаров повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
“Наприкінці поточного тижня під час офіційного візиту прем'єр-міністра України до королівства Нідерланди з Royal Dutch Shell буде підписано операційну угоду, яка дасть старт практичним роботам цієї транснаціональної корпорації з розвідки і видобутку газу в Україні”, - сказав Азаров.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Азаров запропонував керівництву компанії Shell приєднатися до видобутку природного газу з традиційних і виснажених родовищ України.
Як відомо, уряд підписав угоду з компанією Shell про розподіл продукції на видобуток сланцевого газу на Юзівській площі, ресурси якої оцінюються в більш як 4 трлн кубічних метрів газу.