У Сумах унаслідок ДТП перекинулася маршрутка, 2 загиблих (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пригода сталася сьогодні близько 7 години ранку на перехресті вулиць Іллінської і Калініна недалеко від центрального автовокзалу Сум.

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В результаті ДТП маршрутне таксі № 56, що здійснювало перевезення за міським маршрутом «Хіммістечко – Ганнівка», перекинулося. У свою чергу іномарка врізалася в одноповерховий житловий будинок, що розташований бузпосередньо поруч із перехрестям.

За даними сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, маршрутка зіткнулася з автомобілем Geely Emgrand. Водій іномарки (мешканець іншої області), виїжджаючи з вул. Калініна, не пропустив маршрутку, що прямувала по вул. Іллінській. Він віз свого батька до Сумської обласної лікарні на обстеження. В цей час світлофори на перехресті працювали в миготливому режимі.

Внаслідок зіткнення загинуло дві жінки – пасажирки маршрутки. Одна з них – 1958 року народження, особа іншої встановлюється. Ще 15 інших пасажирів маршрутки автомобілями «швидкої допомоги» були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різної ступені тяжкості. Крім того, в лікарню в тяжкому стані доставлений пасажир іномарки. Обидва водії не постраждали.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом міліції області. Сюди ж прибув міський голова Сум Геннадій Мінаєв. Рух транспорту на даному напрямку перекрито, а весь потік спрямовано об’їздними шляхами.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).