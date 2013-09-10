У Харкові вантажівка без гальм зім'яла півдесятка машин (відео)

Аварія трапилася вдень на жвавому перехресті вулиць Героїв Праці та Жилярді. Скільки машин потрапило під вантажівку з дровами не можуть порахувати навіть очевидці.

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Водії пошкоджених авто кажуть: усе відбулося за лічені секунди, зреагувати ніяк не встигли. Чоловік, який був за кермом вантажівки, зізнається: сам злякався не на жарт, повідомляє objectiv.tv.

"Спускався з гори, відмовили гальма. Я на швидкості їхав, натиснув на гальма - педаль впала" - розповів водій вантажівки.

У ДТП ніхто не постраждав. Більшість машин, які зачепила вантажівка, роз'їхалися своїм ходом. Тільки один автомобіль стояв неподалік від місця аварії до самого вечора.

Причини аварії та винуватця в ДАІ поки не називають - експерти ще мають перевірити, чи справді у вантажівки відмовили гальма і з якої причини. Не ясно також, хто буде компенсувати збитки водіям постраждалих авто.

Відео: ТСН