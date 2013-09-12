Яндекс розповів про прикмети і забобони українців (фото)

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Крім заборон користувачі цікавляться повір'ями, які передбачають майбутнє. За останні шість місяців українці поставили Яндексу понад півтора мільйона запитів зі словами " прикмета" і " до чого " ​​.

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