Молоді мами сидять в інтернеті по 4 години на день

Про це йдеться у результатах спільного дослідження компаній New Strategies Group і Opinion, наданих УНІАН New Strategies Group.

За даними дослідження, одній з представницьких груп користувачів Інтернет є група, яка «активно «живе» онлайн», – це мами з маленькими дітьми віком до 6 років. «Роль Інтернету у досягненні цієї цільової групи, у якої все менше часу на традиційні медіа, стрімко зростає», - зазначається в повідомленні.

Згідно з результатами дослідження, нині у нашій країні проживає 3,1 мільйона таких мам, які використовують Інтернет для вирішення питань, пов'язаних з вихованням дітей і, часто, з роботою, проводячи у ньому близько 4,2 години щоденно.

Наголошується, що типова digital-мама – це жінка віком 22-29 років з вищою освітою і середнім доходом, яка перебуває у декретній відпустці і виховує одну дитину віком до 6 років. Основними драйверами вибору товарів для такої мами є особистий досвід, поради педіатра, родичів, а також рекомендації користувачів форумів і сайтів для мам.

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Digital-мами – це динамічний сегмент, який більш активно (навіть порівняно з іншими інтернет-користувачами України, не говорячи вже про все населення країни) використовує діджитал-пристрої, прагнучи бути на зв'язку з навколишнім світом. Так, 32% мам використовують мобільні пристрої для виходу в Інтернет, перевірки пошти або спілкування у соціальних мережах. Поява дитини стає серйозним етапом у житті digital-мами, спонукаючи її до ґрунтовних змін. Використання медіа-каналів у більшості випадків стає комбінованим, водночас єдиним медіа-каналом, який після народження дитини використовується більшістю digital-мам найактивніше, залишається Інтернет.

Згідно з оцінкою компанії InMind та Інтернет-асоціації України, частка регулярних користувачів Інтернету серед жителів України старше за 15 років за підсумками першого півріччя 2013 року дорівнює 51%, або 19,7 млн. осіб. При цьому до регулярних користувачів Інтернет належать користувачі, які використовують Інтернет 1 раз на місяць і частіше. Всього ж, згідно з дослідженням компанії, доступ до Інтернет (включаючи регулярних і нерегулярних користувачів) в Україні мають 57% жителів старші за 15 років, або 22,1 млн. осіб.

Довідка УНІАН. Компанія NewStrategies Group (Київ, Москва) займається бізнес-моделюванням, діджитал стратегією, розробкою IT-продуктів тощо.

Дослідницька компанія Opinion, як і компанія InMind, входить до складу міжнародного холдингу Factum Group, який працює в країнах Центральної і Східної Європи (Німеччина, Чехія, Угорщина, Польща, Україна, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Росія). Головний офіс розміщено у м. Прага, Чеська Республіка.