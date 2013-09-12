У Сумах після смертельної ДТП з маршруткою госпіталізували 10 людей (відео)

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, 4 людей госпіталізовано до нейрохірургії, 3 - до торакального відділення, 2 - до ортопедичного, 1 - до реанімації. Решті постраждалих було надано медичну допомогу, й від госпіталізації вони відмовилися.

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Також уже встановлено особи обох загиблих жінок. Одна з них, 1958 року народження, проживала на вул. Харківська, друга – її подруга 1966 р. н. - жила на вул. Сумсько-Київських дивізій.

За даними СЗГ УМВС, водій Jeely, з вини якого, попередньо, сталася аварія - житель м. Донецьк, 1966 р. н., - приїхав до Сум у відпустку до батьків. Раніше він не був судимий і не скоював ДТП, його водійський стаж – близько 20 років. У момент аварії він віз батька на обстеження до обласної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сумах близько 7 години ранку на перехресті вулиць Іллінської і Чорновола (Калініна) неподалік від центрального автовокзалу Сум водій Geely, виїжджаючи із з другорядної дороги, не пропустив маршрутне таксі №56, що здійснювало перевезення за міським маршрутом «Хіммістечко – Ганнівка». В цей час світлофори на перехресті працювали в миготливому режимі. В результаті зіткнення маршрутка перекинулася, а іномарка врізалася в одноповерховий житловий будинок. Загинули дві жінки – пасажирки маршрутки, ще 15 пасажирів маршрутки автомобілями «швидкої допомоги» були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Крім того, до лікарні у тяжкому стані доставлений пасажир іномарки. Обидва водії не постраждали. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Відео: ТСН