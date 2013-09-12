Стала відома причина затримання сторожовика Чорноморського флоту РФ

Про це кореспондента УНІАН повідомили в інформаційно-комунікаційному відділі Головного управління Міндоходів у м. Севастополі.

На тему: Українські прикордонники відпустили сторожовик Чорноморського флоту РФ

Прикордонники виявили у списку екіпажа значну кількість помилок - неправильне написання прізвищ, імен та по-батькові (ПІБ) членів команди, серій і номерів паспортів та посвідчень особи офіцерів. До усунення помилок корабель продовжував залишатися у Севастопольській бухті. Претензій до оформлення інших документів у представників українського наряду не було.

Як додали в ГУ Міндоходів у м. Севастополі, заявка на проведення митного оформлення на відхід «Сметливого» була подана в Севастопольську митницю Міндоходів 10 вересня поточного року. Відповідно до заявки, корабель і 302 члена екіпажу відбували о 10.00 12.09.2013 року від причалу №14 бухти Севастопольська (місце постійної дислокації) у район Середземного моря. Сьогодні о 8.30 спільний наряд із представників митного поста «Інкерман» Севастопольської митниці Міндоходів та відділу прикордонного контролю «Севастополь» прибули на борт корабля. Представники прикордонної служби після виявлення значної кількості помилок відмовилися вносити неправдиву інформацію у програму «Гарт» про перетинання держкордону України. Адміністрація корабля, зібравши у членів команди документи, що посвідчують особи, почала складання нового списку команди. Після закінчення роботи та звірки даних оформлення відходу корабля було закінчено. Наряд зійшов з борту корабля о 12.20.

Як додали в інформаційно-комунікаційному відділі, у процесі оформлення претензії до роботи представників Севастопольської митниці не висловлювалися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні із Севастополя в Середземне море вийшов сторожовий корабель (СКР) Чорноморського флоту РФ «Сметливый». За інформацією начальника відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту В’ячеслава Трухачова, після проходження чорноморських проток СКР «Сметливый» спільно з великим десантним кораблем (ВДК) «Николай Фильченков», який напередодні вийшов із Новоросійська, ввійдуть до складу угрупування кораблів Військово-морського флоту Росії, що виконує завдання в акваторії Середземного моря.