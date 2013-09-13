На Миколаївщині у засуджених в колонії вилучено 108 заборонених предметів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, обшук засуджених в Ольшанській колонії із залученням зведеного загону груп швидкого реагування виправних установ області був проведений учора, 12 вересня.

«За результатами проведених обшуків було вилучено 108 заборонених предметів, серед яких, – 4 мобільних телефони, 8 зарядних пристроїв до них, а також 10 колюче-ріжучих предметів», - зазначається у повідомленні.

Крім того, додали в Управлінні ДПтС, з метою досягнення і підтримки високого рівня бойової готовності на випадок ускладнення оперативної обстановки в Ольшанській колонії силами зведеного загону груп швидкого реагування виправних установ Миколаївської області цього дня були також проведені тактико-спеціальні навчання з ліквідації масових заворушень засуджених.

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«Під час проведення навчань засуджені колонії не залучалися», - наголошується в повідомленні.