Єнакіївським школярам виховні бесіди проводять в колонії (фото)

Так Кіровську виправну колонію №33 у Донецькій області відвідали підлітки, які навчаються в загальноосвітній школі №12 селища Червоний Городок міста Єнакієве, пише ОстроВ.

Організатор поїздки, депутат Єнакієвської міськради Сергій Громов, описуючи принцип відбору екскурсантів, назвав школярів «хорошими, але трохи хуліганською».

Підліткам показали дисциплінарний ізолятор і приміщення, де відбувають дисциплінарне стягнення неодноразові порушники режиму утримання. Після цього школярів повели в їдальню, де показали, як в'язнів годують.

Дали школярам можливість і поспілкуватися з ув'язненими, які розповіли їм історії своїх життів і рекомендували юнакам не потрапляти в ув’язнення.

Екскурсію школярам проводив заступник начальника колонії майор Скуратов.

Ініціатор цієї "виховної поїздки" сподівається, що вона "допоможе хлопцям вибрати правильний шлях у житті".