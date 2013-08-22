Єнакіївським школярам виховні бесіди проводять в колонії (фото)
У Донецькій області для школярів, що зарекомендували себе хуліганами, проводять показові екскурсії до виправної колонії.
Фото: ОстроВ
Так Кіровську виправну колонію №33 у Донецькій області відвідали підлітки, які навчаються в загальноосвітній школі №12 селища Червоний Городок міста Єнакієве, пише ОстроВ.
Організатор поїздки, депутат Єнакієвської міськради Сергій Громов, описуючи принцип відбору екскурсантів, назвав школярів «хорошими, але трохи хуліганською».
Підліткам показали дисциплінарний ізолятор і приміщення, де відбувають дисциплінарне стягнення неодноразові порушники режиму утримання. Після цього школярів повели в їдальню, де показали, як в'язнів годують.
Дали школярам можливість і поспілкуватися з ув'язненими, які розповіли їм історії своїх життів і рекомендували юнакам не потрапляти в ув’язнення.
Екскурсію школярам проводив заступник начальника колонії майор Скуратов.
Ініціатор цієї "виховної поїздки" сподівається, що вона "допоможе хлопцям вибрати правильний шлях у житті".