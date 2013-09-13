Нацбанк з 1 жовтня вводить нову монету номіналом 50 копійок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

«Основною передумовою для зміни матеріалу заготовок є підвищення вартості кольорових металів (і сплавів) на міжнародному ринку, що призводить до збільшення собівартості виробництва розмінних монет», - роз'яснила прес-служба.

Згідно з повідомленням, введення в обіг монет із низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям закріплене постановою НБУ №287 від 17 липня 2013 року.

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Так само у прес-службі Нацбанку уточнили, що монети чеканки 2013 року функціонуватимуть в обігу з монетами чеканки попередніх років, тобто монети «старого» зразка вилучатися із обігу не будуть.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Національного банку України Віри Ричаковської, в жовтні 2012 року на одного громадянина України припадало 56 банкнот і 217 монет.

«На сьогоднішній день в обігу 10 млрд штук монет. У 1993 році, коли ми тільки вводили національну валюту, у нас було лише 789 млн. монет. Приблизно такої ж кількості ми мали і банкноти, а на сьогоднішній день банкнот у нас 2,5 млрд штук... У нас сьогодні, за розрахунками, на одну людину припадає 56 банкнот і 217 монет», - сказала Ричаковська.