Генпрокуратурі повідомили, в якому місті США знаходиться Мельник

Про це повідомляє на своєму сайті народний депутат України Геннадій Москаль, посилаючись на інформацію Генеральної прокуратури України.

Він опублікував фотокопію відповіді прокуратури на його депутатське звернення, в якій ідеться, що Генпрокуратура України направила в США запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відкритому стосовно екс-ректора Податкової академії.

"До Генеральної прокуратури України 9 вересня 2013 року з Укрбюро Інтерполу надійшла інформація про встановлення місцезнаходження на території США (м. Сан-Маркос, Каліфорнія) Мельника П.В", - зазначається у листі.

Москаль додає від себе, що Мельник виїхав до США як громадянин не України, а одної з прибалтійських країн, маючи на руках паспорт цієї країни. Тому, вважає нардеп, писати про правову допомогу в екстрадиції сьогодні може тільки та прибалтійська країна, громадянином якої Мельник в’їхав у США.

“Про повернення Мельника в Україну не може бути й мови, тому він втрачений для українського правосуддя назавжди. Історія з Мельником увійде в підручники з криміналістики та оперативно-розшукової діяльності як приклад повного провалу МВС…”, - пише Москаль.

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Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника надягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.