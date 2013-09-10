В МЗС нічого не знають про затримання Мельника у США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

На тему: Петра Мельника затримала поліція США - джерело

“За повідомленням консульських установ України у США, жодної інформації щодо затримання згаданого громадянина до посольства і консульських установ України не надходило”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що якщо громадянина України арештовують в іншій країні, МЗС надає громадянину консульсько-правову допомогу. Крім того, згідно з Віденською конвенцією, держави перебування мають повідомити консульську установу про факт затримання громадянина України.

“Станом на сьогодні такої інформації до наших консульських установ не надходило”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтверджує МЗС, що Мельник перебуває в США, Перебийніс сказав: “Ми не можемо підтвердити це, оскільки МЗС не має інструментів для того, щоб перевірити, в якій державі перебуває той чи інший громадянин України”.

За його словами, в даному випадку співпраця здійснюється на рівні відповідних органів України і США, які мають повноваження звертатися напряму до свої колег щодо затримання чи розшуку громадян, які перебувають в розшуку в України, або по лінії Інтерполу.

Як повідомлялося, 9 вересня газета "Коммерсантъ Украина" з посиланням на джерело в дипломатичних колах написала, що Мельник перебуває в США, де він був затриманий американською поліцією ще в серпні.

Співрозмовники газети в МВС зазначили, що оскільки між Україною й США немає договору про екстрадицію, добитися видачі Мельника буде складно.

Згодом в МЗС України повідомили, що перевіряють інформацію ЗМІ про перебування колишнього ректора Мельника у США.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника надягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.