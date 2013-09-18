На Івано-Франківщині в авіакатастрофі загинуло двоє людей (фото, відео)

Трагедія сталася близько 17.30. На місце події виїхали керівництво прокуратури області та району.

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Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, встановлено, що в кабіні літака знаходився 23- річний киянин та 47-річний мешканець Коломиї. Від отриманих травм обоє померли на місці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 281 КК України ( порушення правил повітряних польотів, що призвело до смерті).

Під час досудового розслідування буде встановлено на підставі яких дозвільних документів здійснювався політ вказаного спортивного літака та орендується аеродром, належність спортивного двохмісного літака та його технічний стан.

Відео і фото: НТК