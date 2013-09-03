На Чернігівщині літак залишив без світла два десятки сіл

На Чернігівщині літак під час обробки сільгоспугідь пошкодив лінію електропередач.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, 2 вересня поблизу с. Данилівка Менського району внаслідок порушення правил польотів під час проведення обробки сільгоспугідь СТОВ «Олстасльон», літак Ан-2 пошкодив ділянку ЛЕП 110 кВт, що призвело до її відключення.

Без електропостачання залишилися мешканці частини м. Мена, смт Сосниця та 20 населених пунктів Менського району. За півтори години електропостачання було відновлено, проте пошкоджену ділянку ЛЕП на час проведення ремонтних робіт виведено з експлуатації.

Літак Ан-2 здійснив посадку на аеродромі біля с. Олександрівка Корюківського району.

Внаслідок даної події загиблих та травмованих немає, проводиться перевірка.