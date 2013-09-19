У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами: є жертви (відео)

За даними поліції, швидше за все, водій автобуса заснув за кермом і виїхав за проїжджу частину. Дві людини загинули і четверо потрапили до окружної лікарні у Фокшани з досить серйозними травмами, передає Ziarul de Vrancea.

Кілька десятків з майже 80 пасажирів отримали лікування на місці. На місце прибули сім машин швидкої допомоги і кілька екіпажів поліцейських і пожежників. Туристи з Україні поверталися з відпустки в Болгарії.