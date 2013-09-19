У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами: є жертви (відео)
10:29, 19 вересня 2013Суспільство
2017
У румунському повіті Вранча вночі автобус з україськими туристами перекинувся на в'їзді в село Марашешті.
За даними поліції, швидше за все, водій автобуса заснув за кермом і виїхав за проїжджу частину. Дві людини загинули і четверо потрапили до окружної лікарні у Фокшани з досить серйозними травмами, передає Ziarul de Vrancea.
Кілька десятків з майже 80 пасажирів отримали лікування на місці. На місце прибули сім машин швидкої допомоги і кілька екіпажів поліцейських і пожежників. Туристи з Україні поверталися з відпустки в Болгарії.
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