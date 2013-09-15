У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами

В результаті 15 людей потрапили до лікарні з різними травмами. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на представника компанії «Пегас туристик», якій належить перекинувся автобус.

Як уточнив співрозмовник агенства, найважчу травму отримав гід, уродженець Киргизії. За словами представника турфірми, у нього перелом. Щоправда, він не уточнив чого саме. Також декільком туристам наклали шви, в тому числі одній дівчинці, повідомляє Lenta.ru.

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Через півтори години після аварії, як уточнює агентство, всі пасажири автобуса повернулися в готелі.

Аварія сталася вранці 14 вересня по дорозі з Мармаріса на екскурсію в Дальян. Автобус перекинувся після того, як виїхав на зустрічну смугу і завалився у кювет. За словами представника фірми, швидше за все, водій заснув за кермом. Всього у момент аварії в салоні перебувало 35 осіб. За даними ІТАР-ТАСС, їх було 38. Скільки точно з них росіян - не уточнюється.

Росіяни в Туреччині нерідко потрапляють у ДТП. Найбільша аварія сталася жовтні 2012 року на дорозі Анталья-Кемер. Тоді двоє громадян Росії загинули, ще 23 отримали поранення. Після цієї аварії російська та турецька влада провели зустріч, на якій обговорили підвищення заходів безпеки для туристів з Росії.