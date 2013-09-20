Європа знайшла альтернативу російському газу - підписаний контракт з Азербайджаном

Москва активізувала свої дипломатичні зусилля для повернення багатого нафтою і газом Азербайджану на свою орбіту : президент Росії Володимир Путін намагається відновити вплив Кремля в колишніх радянських республіках . Однак його візит до Азербайджану в серпні приніс мало результатів , розвіявши надії Москви на те, щоб кинути виклик домінуючим тут західним енергетичним гігантам , повідомляє Reuters.

Раніше цього року азербайджанська держкомпанія ДНКАР і її партнери , включаючи BP і Statoil , вибрали Трансадріатичний трубопровід для потенційних поставок газу до Європи , що стало ударом по прагненню Росії посилити контроль за транзитними шляхами.

ДНКАР повідомила в четвер , що покупцями азербайджанського газу з другої фази освоєння каспійського родовища Шах Деніз -2 стануть Shell , Bulgargas , Gas Natural Fenosa , грецька DEPA , німецька E.ON , французька GDF Suez , італійські Hera Trading і Enel і швейцарська AXPO .

"Це революційний контракт , оскільки він дає гарантії поставок до Європи з нового ресурсного регіону на десятиліття вперед , на умовах , відповідних європейським ринковим умовам " , - сказав глава E.ON Global Commodities SE Крістофер Дельбрюк , якого цитує заяву компанії.

Він додав , що контракт E.ON з ДНКАР розрахований на 25 років і передбачає імпорт 40 мільярдів кубометрів газу.

Європейські імпортери намагаються відшукати альтернативу російському "Газпрому" , чиї контракти прив'язані до ціни на нафту , що , як правило , робить його продукцію дорожче , ніж при закупівлях за спотовими цінами.