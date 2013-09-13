Азаров: Газ від Shell обійдеться Україні в $ 120-130 за тисячу кубів
21:09, 13 вересня 2013Політика
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Україні газ, який видобуватиметься згідно операційного угоди з компанією Shell про розвідку і видобуток газу на Юзівської площі в Україні, обійдеться в 120-130 доларів за тисячу кубометрів.
Азаров озвучив ціну газу від Shell
Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в ефірі програми "Шустер live" сьогодні ввечері.
"Чи вплине на (державний бюджет - УНІАН) - тільки позитивно, тому що ми отримаємо додаткові доходи. Ми отримаємо свій дешевий газ. Зараз ми отримуємо з Росії газ по 530 за тисячу кубометрів. Такої ціни ніде немає в світі на ринку, так от ми отримаємо газ за ціною 120-130 доларів з усіма витратами ", - сказав Азаров.
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Як повідомляв УНІАН, уряд підписав угоду з компанією Shell про розподіл продукції на видобуток сланцевого газу на Юзівській площі, ресурси якої оцінюються в більш як 4 трлн кубічних метрів газу.
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