Арбузов запевняє, що заборгованості з соцвиплат в Україні немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

Народні депутати України із фракції “Батьківщина” Олександра Кужель та Людмила Денісова, звертаючись до Арбузова, зазначили, що вже кілька місяців не виплачується допомога по безробіттю, збільшується заборгованість із зарплати у бюджетній сфері, а також не виплачуються лікарняні.

У відповідь Арбузов сказав: “Немає заборгованості в бюджетній сфері, а заборгованість на підприємствах державної та іншої власності скоротилася на 13%”. “Щодо соціальної допомоги, то ми не маємо тривалих якихось заборгованостей. Ми все закриваємо вчасно”, - зазначив Арбузов.

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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня секретар Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, народний депутат фракції «Батьківщина» Андрій Павловський повідомив, що Комітет звернеться до уряду з вимогою не приховувати реальний стан справ і виконати свої зобов’язання щодо соціальних виплат.

За словами Павловського, з початку року заборгованість із виплати зарплат зросла на 92 мільйони і склала майже 1 мільярд гривень.

У свою чергу, народний депутат з фракції «Батьківщина», член Комітету ВР з питань соціальної політики та праці Людмила Денісова повідомила, що отримала документ з даними Державної казначейської служби щодо поточних виплат. Так, згідно з документом, казначейством станом на 16 вересня невиконаними були платіжні доручення Фонду з тимчасової непрацездатності на суму майже 937 млн грн, в тому числі невиплата лікарняних склала 430 млн грн, декретних – 230 млн грн. Крім того, уряд не оплачує лікування дітей у дитячих закладах оздоровлення. Народний депутат наголосила, що уряд затримує навіть виплату на поховання - 1 млн. 126 тис. грн.