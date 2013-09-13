Українцям масово затримують виплати - ЗМІ

Виплати за деякими статтями спізнюються на півтора-два місяці, повідомляє Сегодня, в редакцію якої на це скаржиться багато читачів.

«Я пішла в декретну відпустку 15 липня, здала документи, але досі нічого не отримала! У Солом`янському відділенні Фонду в Києві мені сказали, що казначейство не перераховує. Кажуть, таких як я, тільки по Києву - близько 70 тисяч людей, і грошей на всіх не вистачає» , - розповіла викладачка Національного авіауніверситету Анастасія.

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«Так, затримка за лікарняними близько двох місяців. У Фонді кажуть, що Держказначейство не перераховує їм грошей» , - підтвердила і бухгалтер з зарплати у великому холдингу Галина Ніколаєва. У Солом`янському відділенні Фонду стверджують, що документи в казначейство надсилають вчасно (протягом 3-5 днів), а грошей чекають набагато довше.

Затримують виплату і за заявками Фонду з безробіття.

«Питання з соцвиплатами перебуває на контролі у міністра , всі начальники департаментів відповідають особисто, щоб не було тяганини з документами» , - запевнив прес-секретар міністра соцполітики Павло Кучер.

Як пояснили виданню в Держказначействі, передусім грошовим ресурсом забезпечуються захищені статті бюджету (зарплати бюджетникам, виплата пенсій і пільг). Оскільки лікарняні та допомоги до них не належать, їх виплачують мірою надходження коштів.

"Якщо є великі затримки , то в кожному конкретному випадку треба розбиратися" , - повідомили в прес -службі Держказначейства.