ЗМІ: Польська PGNіG хоче постачати в Україну до 1,7 млрд кубометрів газу на рік

Про це сьогодні пише польський щоденник Gazeta Prawna з посиланням на свої джерела.

"До недавнього часу Польща тільки імпортувала газ зі Сходу. Протягом декількох місяців це зміниться. В Україну з Польщі щорічно буде поставлятися до 1,7 млрд кубометрів газу вартістю майже 700 млн дол" , - зазначає видання.

Представники PGNіG були недоступні для негайного коментаря УНІАН , а прес -служба поки не відповіла на запит агентства, чи відображає ця публікація реальні наміри компанії.

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Газета зазначає, що українська влада за високої ціни російського газу шукає інших постачальників, одним з яких може стати PGNіG, а також нагадує, що цього року Україна хоче купити в РФ тільки 18 млрд кубометрів газу замість очікуваних Москвою 41,6 млрд кубометрів.

"Українці платять "Газпрому" близько 430 дол за тисячу кубометрів. Ціни в Польщі на рівні трохи більше 400 дол (вартість імпортованого з РФ палива , а в результаті лібералізації ринку газу будуть ще знижуватися" , - пише видання.

Експерти, яких воно цитує, зазначають, що Польща може продавати Україні газ, який вона законтрактувала у "Газпрому", за схемою реекспорту.

Газета зазначає, що PGNіG може продавати Україні також видобутий у Польщі газ, собівартість видобутку якого складає 100-120 дол за тисячу кубометрів.

Також видання повідомляє, що з початку поточного року через польську газотранспортну систему в Україні було поставлено більше 760 млн кубометрів газу, що в 7 разів більше, ніж весь польський експорт газу в 2009-2011 роках.

У той же час, потужності пункту Хермановіце, через який здійснюються ці поставки, використовуються тільки на 50%.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною Європейського Союзу, через яку Україна почала купувати газ з Європи в листопаді минулого року. Ці поставки реалізуються за контрактом з німецькою компанією RWE.

Раніше представники польського оператора газотранспортної мережі, компанії Gaz System, заявляли , що через польську ГТС фізично (без "віртуального реверсу") можна прокачувати в Україну не більше 1,5 млрд кубометрів газу на рік.