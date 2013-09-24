Словаччина не відкриє реверс газу для України без домовленостей з "Газпромом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

«Словаччина не має цілковитої ясності і можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей з «Газпромом», який постачає цей газ», - сказав Томбінський.

При цьому він відзначив, що погодити реверс необхідно з усіма учасниками процесу. «З боку цього (питання про реверс - УНІАН) є Росія і Словаччина («Газпром» і словацький оператор - УНІАН). Необхідно це з ними погодити», - наголосив голова Представництва ЄС.

На тему: Україна обговорить зі Словаччиною питання реверсних поставок газу - джерело

Як повідомляв УНІАН, Європейська Комісія повинна була дати юридичну оцінку пропозиціям України і Словаччини щодо реверсних постачань газу до кінця вересня. Раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янеш Копач відзначав, що постачання природного газу із Словаччини до України в реверсному режимі можуть початися вже наприкінці цього року, проте це питання безпосередньо залежить від активності дій НАК «Нафтогаз України» в цьому питанні.

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Уряд розраховує укласти контракт на постачання природного газу в обсягу 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі.

На думку міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, відкриття маршруту постачання природного газу через територію Словаччини дасть змогу Україні повністю диверсифікувати його постачання на територію країни.