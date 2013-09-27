Після штурму міськради Полтави мітингувальники провели в ній своє засідання

14:57, 27 вересня 2013
Суспільство
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Протестувальники в Полтаві дали меру міста Олександру Мамаю два дні, щоб він скасував рішення про підвищення комунальних тарифів

Беркут у міськраді Полтави / Фото: poltava.pl.ua

Як повідомляє кореспондент УНІАН, мітингувальники провели в приміщенні Полтавської міськради своє засідання, на якому вирішили дати меру ще два дні для скасування рішення про підвищення тарифів на ЖКП у Полтаві.

Під час проведення зборів депутата Сергія Капліна люди підняли на руки і так він проголошував свої вимоги.

Каплін закликав влаштувати чергування під міською радою, щоб все ж таки добитися від мера вимог полтавчан.

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Після зборів протестувальники, які сьогодні штурмували приміщення Полтавської міської ради, вже почали поступово розходитися.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня, з 10-ї години ранку близько 800 чоловік перекрили дорогу в центрі в Полтави перед міськрадою і вимагали від мера скликати позачергову сесію міськради і скасувати підвищення тарифів, яке встановив виконком міськради 1 серпня 2013 року.

Акцію проводили народні депутати Сергій Каплін (партія «УДАР Віталія Кличка») і Юрій Бублик (ВО «Свобода»).

Не дочекавшись мера, близько 200 учасників мітингу, прорвавши кордони міліції, на чолі з Капліним увірвалися в приміщенні міської ради, виламали двері в кабінет відсутнього мера і залишилися там, очікуючи на прибуття міського голови.

Мер Полтави прийшов на зустріч з мітингувальниками і спробував викласти свої аргументи на користь ухваленого міськвиконкомом рішення про підвищення тарифів на обслуговування будинків. Проте мітингувальники поставили меру ультиматум: або він знижує тарифи на ЖКП або йде у відставку.

Після цього Мамай швидко вийшов через чорний вхід до свого кабінету. Підступи до нього перекрили кордони міліції, але полтавчани пішли напролом.

До міськвиконкому для наведення ладу прибув спецпідрозділ «Беркут».

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