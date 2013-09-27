У Полтаві сотні людей взяли штурмом міськраду і виламали двері в кабінет мера (фото)

Сьогодні у Полтаві близько 200 учасників мітингу проти підвищення комунальних тарифів, прорвавши кордони міліції, на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним увірвались у приміщення міської ради, виламали двері у кабінет відсутнього мера та залишаються там, очікуючи прибуття міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з 10-ї ранку близько 800 чоловік перекрили дорогу в центрі міста перед міськрадою та вимагають від мера скликати позачергову сесію міськради і відмінити підвищення тарифів, яке встановив виконком міськради 1 серпня 2013 року.

Читайте також: «Свобода» штурмує одеську мерію - вже виламали вхідні двері (фото)

Акцію проводять народні депутати Сергій Каплін (партія «УДАР Віталія Кличка») та Юрій Бублик (ВО «Свобода»).

За словами Капліна, "проти нових полтавських тарифів вже виступив Антимонопольний комітет та навіть прем’єр-міністр Азаров».

До мітингувальників вийшов представник міської ради і повідомив, що мер перебуває в дитячому садочку і не має змоги прийняти людей.

Мітингувальники вирішили чекати мера і пішли в його кабінет. Нардепи Каплін та Бублик незважаючи на супротив міліції проштовхнулися всередину мерії разом з декількома сотнями полтавців.

В прес-службі Полтавської міськради повідомили, що делегацію мітингувальників із 10 чоловік готова прийняти секретар міськради Оксана Деркач. Однак люди заявили, що будуть говорити тільки з мером.