Прокуратура перевіряє депутата через погрози журналістці "прокляттям тамплієрів"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

За даними правоохоронців, до прокуратури із заявою про незаконні дії представника влади звернулася журналіст інтернет-видання. Прокуратура ініціювала перевірку обставин конфлікту. Відповідні матеріали спрямовують до ГУ МВС України в Луганській області за приналежністю.

Осадча повідомила УНІАН, що депутат Клінчаєв під час особистої зустрічі вимагав зняти з сайта статтю про нього, яку «0642» узяв з іншого видання.

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«Говорив, що ми його ображаємо, але це не наша стаття, ми її передрукували. А він і слухати не хоче. Дав мені моє фото з дочкою, і говорить: «Тут ти з дитиною. Якщо ти не знімеш образливу статтю, я прокляну твою дитину. У мене є людина, яка може... І через рік, через два ти приповзеш до мене. Але буде пізно», - повідомила Осадча.

У свою чергу, Клінчаєв повідомив УНІАН, що даний сайт постійно поливає його багнюкою і ламає його долю.

«Вони постійно пишуть гидоти, що я – вбивця або ублюдок. Скільки можна? Я звернувся до них: припиняйте, ви ж ламаєте долі іншим людям. Я судитися не буду, я прокляну до третього покоління прокляттям тамплієрів. Це прокляття справедливої відплати. Воно знімається лише тоді, коли кривдник усвідомить свою провину і вибачиться. Я не погрожував, я просто попередив її», - сказав депутат.

Клінчаєв також повідомив, що має намір найближчим часом запропонувати народним депутатам розглянути зміни до законодавства з приводу підвищення рівню журналістської етики.

Довідка УНІАН. Арсен Клінчаєв - голова Всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія»; член постійної комісії Луганської обласної ради з питань освіти, науки, культури, молоді і спорту. Депутатом обласної ради обраний уперше, член Партії регіонів.

Народився 5 грудня 1968 року. Освіта вища, у 1991 р. закінчив Донецьке вище військово-політичне училище, кваліфікація – вчитель історії.

Нагороджений медалями «За мужність» і «Золота фортуна»