Австрійський вчений заявив про виявлення невідомої картини Тиціана - ЗМІ

Розенауер датував полотно приблизно 1511 роком. На картині стоїть на закритому гробі Ісус Христос у лівій руці тримає прапор із зображенням хреста, а правою - благословляє, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Guardian.

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”Знахідка невідомої раніше картини Тиціана - надзвичайна рідкість. Полотно добре збереглося”, - повідомив дослідник в жовтневому номері журналу Burlington Magazine.

Розенауер звернув увагу на незвичайне зображення неба. ”Здається, що світло має надприродну енергією, яка змушує саван і прапор тремтіти і майоріти”, - сказав він.

Картина належала родині фон Бюлов і згодом - Бернгарду фон Бюлову, який був рейхсканцлером Німецької імперії з 1900 по 1909 роки. Потім вона була перевезена в Уругвай, а потім потрапила до приватного колекціонера в Європі.