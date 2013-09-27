Австрійський вчений заявив про виявлення невідомої картини Тиціана - ЗМІ
Професор Віденського університету Артур Розенауер заявив про виявлення невідомої раніше картини великого живописця епохи Відродження Тиціана, на якій зображений воскреслий Ісус Христос.
Розенауер датував полотно приблизно 1511 роком. На картині стоїть на закритому гробі Ісус Христос у лівій руці тримає прапор із зображенням хреста, а правою - благословляє, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Guardian.
На тему: У Нідерландах знайшли невідому картину Ван Гога
”Знахідка невідомої раніше картини Тиціана - надзвичайна рідкість. Полотно добре збереглося”, - повідомив дослідник в жовтневому номері журналу Burlington Magazine.
Розенауер звернув увагу на незвичайне зображення неба. ”Здається, що світло має надприродну енергією, яка змушує саван і прапор тремтіти і майоріти”, - сказав він.
Картина належала родині фон Бюлов і згодом - Бернгарду фон Бюлову, який був рейхсканцлером Німецької імперії з 1900 по 1909 роки. Потім вона була перевезена в Уругвай, а потім потрапила до приватного колекціонера в Європі.