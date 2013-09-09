У Нідерландах знайшли невідому картину Ван Гога

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press. Це перша з 1928 року картина, атрибутована голландському художнику.

На картині зображено захід сонця у скелястій місцевості з руїнами бенедиктинського монастиря Монмажур на задньому плані.

Музейні експерти заявили, що визначили автора і назву картини за допомогою техніки малюнку, використаного матеріалу, а також листами митця. Як зазначає The New York Times, полотно написано Ван Гогом у 1888 році в Арлі і відноситься до пізнього періоду, який вважається вершиною його творчості. У цей час були написані відомі «Соняшники», «Жовтий будинок», «Спальня в Арлі» та інші шедеври. Також з'ясувалося, що картина належала Тео Ван Гогу, братові художника, мала порядковий номер 180 (він написаний на звороті полотна) і її було продано у 1901 році.

Ім'я власників полотна музей розкривати не став. Відомо, що ті в 1991 році вже приносили картину до музею, але на той час там не визнали її справжньою. Як зазначив Рюгер, однією з причин, було те, що Ван Гог не підписав «Захід сонця у Монмажурі». Після цього ще більше 20 років картина припадала пилом на горищі.

Картина буде виставлена ​​в Амстердамі починаючи з 24 вересня як частина діючої виставки «Ван Гог за роботою». Вінсент Ван Гог переїхав до Арля у лютому 1888 року; як пишуть біографи, він був зачарований природою поблизу Монмажура. Через два роки Ван Гог вистрілив у себе з пістолета в область серця, після чого більш ніж через добу, помер від втрати крові у віці 37 років. Відомо, що художник за все своє життя продав лише одну роботу - «Червоні виноградники в Арлі».