Мінрегіон запевняє, що на більшій частині України вже включили опалення

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на міністра Геннадія Темника.

За його словами, тепло споживачам уже подано у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях, а також у Києві та Севастополі.

«Всім іншим необхідно терміново спільно з органами місцевого самоврядування ухвалити рішення про початок опалювального сезону», - цитує прес-служба Темника.

Міністр також додав, що підготовка житлових будинків і теплових господарств до роботи в осінньо-зимовий період завершено.

У загальній складності до зими підготували 205 тис. житлових будинків, 19,5 тис. шкіл, 14 тис. дитячих будинків, 7 тис. лікарень, 24,5 тис. котелень та 2,6 тис. каналізаційних насосних станцій, 243 водопровідних та 847 каналізаційних очисних споруд, більше 6 тис. одиниць спеціалізованої техніки.

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Як повідомляв УНІАН, віце -прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об'єктів соціальної сфери та житлових будинків до опалення у зв'язку з аномально холодною осінню.

Він зазначив, що, за даними Укргідрометцентру, цього тижня середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів в 20 регіонах: Вінницький, Київській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Житомирській, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.