В Україні розпочався опалювальний сезон

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Мельник.

Він доручив директору міського комунального підприємства „Хмельницьктеплокомуненерго” Володимиру Cкалію і директору комунального підприємства „Південно-Західні тепломережі” Сергію Цимбалюку розпочати опалювальний сезон в лікувально-профілактичних установах, дошкільних, шкільних закладах міста незалежно від форм власності.

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Опалювальний сезон розпочався достроково через зниження температури повітря.

Нагадаємо, згідно з законодавством, в Україні опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Однак, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні плюс 8 градусів Цельсія, місцеві органи влади можуть прийняти рішення про початок опалювального сезону раніше цієї дати.