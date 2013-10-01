Україна отримає кредити з ЄС та США після підписання Угоди про асоціацію

Про це розповів експерт «Укрсоцбанку» Тантелі Ратувухері.

«Крім цього, США також може надати певну підтримку. Посол США в Україні вже висловлювався про подібну можливість», - додає глава аналітичного департаменту Eavex Capital Дмитро Чурін.

Водночас керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій схиляється до того, що без відновлення співпраці з МФВ навряд західні кредитори підтримуватимуть Україну.

«І підписання договору з ЄС проблему не вирішить. Адже МВФ – найбільший зовнішній кредитор, і якщо уряд не може задовольнити його вимоги і піти йому на зустріч, то усі розуміють, що з інтересами менших кредиторів Україна тим більше рахуватися не буде», - вважає експерт.

Начальник же управління міжнародного фінансування та структурування транзакцій ПУМБ Сергій Зубро також підкреслює, що відновлення співпраці з Фондом – важливий психологічний драйвер для вкладання коштів в українську економіку для багатьох інвесторів.

«Багато "заморожених" наразі рішень гравців на фінансових ринках є прямо залежними від "якірної" угоди з МВФ», - констатує фінансист.