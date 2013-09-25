Україна незабаром може отримати кредит МВФ на $14,3 мільярда

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg у Нью Йорку.

«Ми ведемо переговори з МВФ усі чотири останні роки і сподіваємось, що МВФ нарешті захоче досягнути угоди», - сказав він.

«Ми виконали усі вимоги за винятком однієї – підняття цін на газ для населення. Немає у нас можливості піднімати ціну. А коли точно угода може бути підписаною – це питання до МВФ. Ми готові замінити цю умову іншою і ми готові це обговорювати», - сказав Янукович.

На тему: Україна залучила кредит на $750 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співробітництва з Україною в листопаді, після того, як країну відвідає місія Фонду.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після схвалення влітку 2010 року нової дворічної програми stand-by майже на 16 млрд дол. Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.