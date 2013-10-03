Асоціація з ЄС не означає вільного руху робочої сили - Єврокомісар

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив Єврокомісар з питань торгівлі Карел де Гухт.

Він зазначив, що Угода про вільну торгівлю - це лише перший етап до полегшення питань роботи українців у країнах Євросоюзу.

На тему: Угода з ЄС заощадить українським експортерам $750 мільйонів - посол ЄС

Як сказав де Гухт: «В Угоді про вільну торгівлю немає норм, які стосувалися б можливості українських громадян працювати в Європейському Союзі, понад ті, які ми нині маємо. Отже, для цього потрібно окрему угоду, де більше вже мають право голосу країни - члени ЄС, на відміну від Угоди про вільну торгівлю. Але коли буде Угода про вільну торгівлю, тоді можна буде просуватися далі і наближатися до угоди про вільний рух робочої сили».