Угода з ЄС зекономить українським експортерам $ 750 мільйонів - посол ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський у ході міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: виклики і можливості», що проходить у Києві.

«У разі імплементації Угоди про асоціацію в довгостроковій перспективі зростання економіки України може становити до 6%. Крім того, це зумовить зростання внутрішнього попиту. Українські експортери економитимуть до 750 млн євро, які сьогодні йдуть на сплату різних митних зборів і платежів», - сказав Томбінський, підкресливши, що ці кошти можна було б направляти на модернізацію виробництва.

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За його словами, Угода про асоціацію дасть суттєвий імпульс для економіки.

«Зверніть увагу, що зараз в Україні: мінімальний рівень зростання ВВП, значні проблеми з борговими виплатами й проблеми в переговорах із МВФ. А зона вільної торгівлі в середньостроковій і довгостроковій перспективі - це вірний шлях і це можливості», - підкреслив голова Представництва ЄС.

Раніше в своєму виступі на конференції Томбінський відзначив необгрунтованість прогнозів про можливий крах української економіки в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі (Литва) очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, яка передбачає побудову глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС, що знімають безліч торгових бар`єрів для українських товаровиробників у Європі та європейських – в Україні.

Разом із тим, ряд експертів, зокрема, помічник Президента Росії Сергій Глазьєв, висловлювали припущення, що Україні буде потрібно не менше 35 млрд євро допомоги Європейського Союзу для запобігання негативним тенденціям в економіці України, а саме - зростання дефіциту торгового балансу внаслідок зростання імпорту з ЄС і скорочення внутрішнього виробництва, зокрема в наукоємких і високотехнологічних галузях.