Водія маршрутки оштрафували за те, що він попросив міліціонера оплатити проїзд

У Лисичанську водія автобуса притягнули до адміністративної відповідальності за образу співробітника міліції. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Раніше в Інтернеті був розміщений відеоролик, на якому була зафіксована конфліктна ситуація між водієм автобуса і співробітником міліції, в результаті якої маршрутник вигнав співробітника міліції за відмову оплатити проїзд.

В ході проведеної за даним фактом перевірки було встановлено, що співробітник міліції, будучи в уніформі, дійсно відмовився оплачувати проїзд, але при цьому пред'явив службове посвідчення і коректно повідомив про своє право на безкоштовну поїздку.

Водій, у присутності пасажирів автобуса, став ображати співробітника міліції і хапати його за формений одяг.

Згідно з п. 25 ст. 11 Закону України «Про міліцію», співробітникам міліції для виконання покладених на них обов'язків надається право користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом.

Щодо водія автобуса було складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Згідно санкції статті, йому загрожувало покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку. Суд зобов'язав водія сплатити штраф в сумі 51 грн.