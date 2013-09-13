Водієві, який перекинув автобус з 35 пасажирами у Маріуполі, винесли вирок

Як повідомили в прес-службі Маріупольського ГУ ГУМВС України в Донецькій області, горе-водія засудили до 6 місяців арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

«У суді обвинувачений провину свою визнав повністю і пояснив, що перекидання транспортного засобу сталося через те, що він побачив на проїжджій частині пішохода, який переходив дорогу і почав гальмувати, намагаючись уникнути наїзду на літню жінку. Однак не зміг своєчасно зупинитися, оскільки не обрав належну швидкість руху, внаслідок чого автобус перекинувся», - пояснили правоохоронці, повідомляє Сегодня.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на площі Кірова в Жовтневому районі Маріуполя сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки. Водій таксі слідував по вулиці Жовтневій, де на перетині з проспектом Металургів здійснював поворот ліворуч. При виконанні маневру автобус перекинувся на бік. У цей час у салоні перебували 35 пасажирів, 24 з яких отримали легкі травми, а 5 маріупольців опинилися на лікарняному ліжку з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.