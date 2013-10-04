Реєстрацію бізнесу в Україні спростять вже з січня 2014

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів із посиланням на підписані Президентом України Віктором Януковичем закони “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" і "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків.

За даними Міндоходів, із наступного року реєстрація платника ПДВ або єдиного податку не потребуватиме особистої присутності підприємця в податковій інспекції. Всі документи прийматиме державний реєстратор у момент реєстрації юридичної або фізичної особи-підприємця. Після чого реєстраційна служба передасть копію заяви до органів Міндоходів без залучення до цього процесу платника.

«У майбутньому ми плануємо взагалі відмовитися від свідоцтва платника ПДВ і замінити його випискою з відповідного реєстру. Відразу після реєстрації дані про платника публікуватимуться на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів. Підприємці матимуть вільний і, головне, безкоштовний доступ до цього реєстру», - цитує прес-служба міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

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За його словами, підприємець отримає право бути платником єдиного податку відразу з моменту реєстрації, якщо він не є платником ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, голова Міндоходів Олександр Клименко не раз заявляв про необхідність скорочення дозвільних процедур в організації бізнесу й превалюванні сервісної функції Міністерства доходів і зборів над фіскальною функцією.

Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу в частини спрощення реєстрації осіб - платників податків на початку вересня ц.р.