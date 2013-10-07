У Криму зірвали форум ісламістів в останню хвилину перед початком

У Сімферополі зірвано міжнародний форум, організований ісламістською організацією «Хізб-ут-Тахрір». Про це 7 жовтня повідомляє «Кримсько-татарське питання online».

Захід повинен був відбутися в будівлі Кримського академічного українського музичного театру, проте його адміністрація в останній момент розірвала договір про оренду. Вранці 7 жовтня на площі імені Леніна (біля будівлі театру) зібралися, за різними даними, від 300 до однієї тисячі учасників форуму. На імпровізованій сцені вони виступили зі звинуваченнями на адресу української влади.

Про намір українського офісу «Хізб-ут-Тахрір» зібрати своїх прихильників в Сімферополі стало відомо на початку жовтня. Учасникам форуму планували розповісти про діяльність організації ісламізму в світі і на пострадянському просторі.

Раніше 5 жовтня в Сімферополі була зірвана конференція Ліги мусульманок «Інсаф», яку пов'язують з кримським відділенням «Хізб-ут-Тахрір». Спочатку учасниці заходу планували зібратися в палаці культури профспілок, але адміністрація ДК відмовилася надати їм приміщення, пославшись на дах, що тече. Тоді організатори перенесли конференцію до актової зали музичного училища імені Чайковського. Перед початком заходу будівлю було знеструмлено, після чого туди прибули міліціонери, повідомивши, що отримали сигнал про замінування.

«Хізб-ут-Тахрір» (Ісламська партія звільнення) ставить собі за мету відродження Халіфату. Ця організація заборонена в багатьох країнах світу, в тому числі і в Росії. Офіційно вона не зареєстрована в Україні, однак ідеї цієї партії відкрито пропагують ряд мусульманських громад і просвітницьких організацій.

Ісламісти активно діють в Криму. Один з останніх великих мітингів, зібраних прихильниками «Хізб-ут-Тахрір» в Сімферополі, був присвячений 89-ій річниці руйнування Халіфату. В акції, що відбулася 6 червня, брали участь близько двох тисяч осіб.