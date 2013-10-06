У Криму зірвали конференцію мусульманок

Конференцію організовувала ліга мусульманок "Інсаф" ("Справедливість"), яку пов’язують із кримським відділенням "Ісламської партії визволення" ("Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"), що заборонена у низці країн за радикальні погляди. Водночас партія легально діє у багатьох країнах Європи та у США.

"Протікає дах"

Представники "Інсаф" розповіли ВВС Україна, що конференцію спочатку планували провести у Палаці культури профспілок, однак в п’ятницю адміністрація закладу раптом відмовила в оренді, пославшись на те, що "протікає дах".

Організатори терміново звернулись до музичного училища ім. Чайковського, де уклали договір про оренду актової зали. Однак, коли конференція мала розпочатись, будівля училища була знеструмлена, а трохи згодом прибули правоохоронці, повідомивши, що отримали повідомлення про замінування навчального закладу.

Голова правління ліги "Інсаф" вважає, що хтось умисно зірвав конференцію. "Я вважаю все, що відбулося – чистої води провокацією, яку акуратно замаскували різними приводами", - заявила вона.

Форум під загрозою?

На 7-8 жовтня у Сімферополі запланований міжнародний форум "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", на який з’їдуть представники партії з країн СНД, Близького Сходу та Європи.

Фазил Амзаєв, речник партії в Україні, заявив, що форум скликають для того, щоб "зруйнувати оманливі стереотипи про діяльність "Хізб ут-Тахрір", відкрито та публічно розповісти про себе та свою роботу".

За його словами, на форум крім представників партії запрошено керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та Духовного управління мусульман Криму (ДУМК), де "Хізб ут-Тахрір" називають радикальною сектою, а також представників кримської влади, експертів та журналістів.

Чи прийдуть представники влади не відомо, однак в Меджлісі та ДУМК ВВС Україна запевнили, що на конференцію "хізбів" від них ніхто не збирається.

Тим часом пан Амзаєв каже, що побоюється провокацій, спрямованих на зрив форму. "Ми сподіваємось, що провокацій не буде. Однак ми готові до них", - заявив він.

Нагадаємо у червні у Сімферополі, за кілька годин до початку мітингу "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", на місці його проведення правоохоронці знайшли снаряд часів Другої світової війни. Через це акцію перенесли на сусідній майданчик.