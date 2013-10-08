Хлопець намагався відібрати зброю у міліціонерів прямо у відділку

У місті Селидове Донецької області затримано озброєного зловмисника, який у міськвідділі міліції намагався відібрати зброю у співробітників правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 7 жовтня до Селидівського міськвідділу міліції прийшов 18-річний місцевий житель і повідомив черговому, що хоче написати заяву, після чого дістав із кишені револьвер, направив на міліціонера і зажадав, щоб той віддав йому свою зброю. Черговий відповів, що у нього при собі немає пістолета і повів відвідувача углиб вестибюля, де колеги-міліціонери затримали нападника. При цьому зловмисник встиг зробити кілька пострілів у стелю.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї шляхом розбою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.