У Сумах відвідувачі кафе побили двох міліціонерів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, наряду ДСО, який прибув за викликом, заспокоїти розбишак дипломатичним шляхом не вдалося.

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Більше того, один із них вдарив міліціонера в обличчя, інший – кинув в правоохоронця графином, заподіявши йому тілесні ушкодження. Втім, всіх було затримано і доставлено до міліції. Як зазначили у ВЗГ, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.