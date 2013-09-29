У Сумах відвідувачі кафе побили двох міліціонерів

14:19, 29 вересня 2013
Суспільство
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У Сумах під час спроби припинити бійку, яка виникла в кафе між громадянами однієї із країн Близького Сходу, отримали тілесні ушкодження двоє співробітників Державної служби охорони.

міліція / Фото : yugopolis.ru

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, наряду ДСО, який прибув за викликом, заспокоїти розбишак дипломатичним шляхом не вдалося.

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Більше того, один із них вдарив міліціонера в обличчя, інший – кинув в правоохоронця графином, заподіявши йому тілесні ушкодження. Втім, всіх було затримано і доставлено до міліції. Як зазначили у ВЗГ, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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