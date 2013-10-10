Адвокат Крашкової вимагає довічного ув'язнення для "врадіївських гвалтівників"

Постраждала сторона у справі про згвалтування і спробу вбивства 29-річної жительки Врадіївки Ірини Крашкової вимагатиме в суді довічного ув’язнення для підсудних.

Про це УНІАН повідомив представник Крашкової в суді Руслан Радецький.

"Безкарність таких злочинів, залишена без вищої міри покарання, породжує інші злочини. Це дуже жорстокий злочин, це вбивство, вони поверталися, щоб її добити, тому я вимагатиму довічного ув’язнення", - сказав він.

"Суспільство повинне отримати справедливе рішення. Суспільство повинне побачити, що злочин покараний. Ті, хто захочуть щось подібне зробити повинні бачити, що їхній злочин серйозно покарають", - сказав Радецький.

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Сама Крашкова переконана, що саме безкарність попередніх жорстоких злочинів, скоєних у Врадіївці призвела до того, що її згвалтували й намагалися вбити співробітники міліції.

"Я переконана, що якщо вони це зробили раз, то через деякий час й безкарність, вони зрозуміли, що їм нічого не буде, в них за плечима зв'язки, й можна робити це знову. Те, що відбулося зі мною, було вже не раз і залишалося безкарним. Саме безкарність породила те, що відбулося... Вони відчували, що їм все дозволено, що у них є зв'язки, кругова порука в правоохоронних органах, підтримка. Саме це і породило те нещастя. У них жага крові, жага вбивства", - сказала Крашкова.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на більш тяжкий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння завершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив строк утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.