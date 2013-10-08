Крашкова вимагає від своїх кривдників мільйон

29-річна мешканка Врадіївки Ірина Крашкова, яку в червні цього року жорстоко побили і згвалтували, подала позов до своїх гвалтівників про відшкодування їй моральних збитків у розмірі 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля будівлі суду повідомив адвокат одного з підсудних Сергія Рябіненка Олексій Гончарук.

Адвокати Крашкової суму журналістам не озвучували, сказали, що зроблять це пізніше. За їх словами, моральні збитки великі, оскільки потерпіла дістала серйозні фізичні травми і не зможе більше працювати, а також їй завдано серйозної психологічної шкоди.

Представник прокуратури підтвердив кореспондентові УНІАН, що в позові заявлено суму в 1 млн. грн.

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Також Крашкова пред'явила позов про відшкодування матеріальних збитків, проте суму не озвучують. Позови пред'явлені до всіх трьох обвинувачених: міліціонерів Євгена Дрижака і Дмитра Поліщука, а також єгеря Рябіненка.

Як повідомляв УНІАН, державне обвинувачення просило Первомайський районний суд стягнути з підсудних 10,5 тис. грн, витрачених на лікування Крашкової.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується вчинення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення згвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про згвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Згідно з рішенням суду, початок розгляду справи по суті призначено на 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд ухвалив рішення про продовження утримання під вартою всіх обвинувачуваних до 25 листопада.